Кострома, , 11:04 — REGNUM В Костромской области стабилизируется ситуация с безработицей. Об этом со ссылкой на данные департамента по труду и социальной защите населения сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Центр занятости © Наталья Диева

Число официальных безработных с начала года в регионе снизилось в два раза — с 11,3 тысячи человек в январе до 5,5 тысячи человек в марте.

Вместе с сокращением числа нетрудоустроенных граждан наблюдается небольшой рост вакансий. На 1 января костромские работодатели нуждались в 7,5 тысячах работников, в конце марта эта цифра составила 7,9 тысячи вакансий.

Региону по-прежнему требуются швеи, водители, продавцы, повара, станочники для деревообрабатывающих производств и электромонтёры. По мнению региональных властей, дефицит рабочих кадров в области сформируется через 2−3 месяца. Примерно в этот же временной промежуток показатели рынка труда должны вернуться к докоронавирусному уровню.

Напомним, наиболее заметный рост безработицы в регионе был зафиксирован в апреле 2020 года. Тогда в области имелось более 14 тысяч безработных и 8 тысяч вакансий. Вместе с этим в районах растёт количество уголовных дел, возбуждённых по фактам незаконного получения пособия по безработице. Практически во всех случаях жители региона регистрировались в центрах занятости в качестве безработных, начинали получать пособие, устраивались на работу, но не предупреждали об этом власти.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области на мнимых безработных завели 52 уголовных дела

Читайте развитие сюжета: Костромских безработных обучат за счёт бюджета региона