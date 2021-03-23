Тирасполь, , 10:40 — REGNUM В ходе 461 исследования в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 195 случаев заражения коронавирусом. Об этом 23 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 37 559 человек. Из них победили инфекцию 32 647 человек, в том числе за последние сутки — 277.

Всего в ПМР зафиксировали 807 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток умерли восемь человек в возрасте от 51 до 87 лет. Сообщается, что у пациентов обострились различные сопутствующие хронические заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 746 исследований и выявили 203 случая заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 222 человека.

Стоит отметить, что глава ПМР Вадим Красносельский накануне заявил, что из-за роста в республике количества пациентов с COVID-19 в больницах почти не осталось мест. Он также отметил, что в ходе новой волны пандемии гораздо больше тех, кто заразился, переносят болезнь в тяжёлой форме.

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