Ставрополь, , 10:37 — REGNUM В Ставропольском крае будет построен новый стадион для проведения соревнований по техническим видам спорта. Объект будет использоваться в первую очередь во время чемпионата Европы по мотоболу, проведение которого запланировано на 2023 год.

Новый спортивный объект появится в городе Ипатово, где уже определились с местом будущего строительства, сообщили 23 марта в пресс-службе министерства физкультуры и спорта Ставрополья. На реализацию проекта планируется направить около 785 млн рублей.

За эти деньги на стадионе появятся современное поле для игры в мотобол площадью более 7,7 тыс. кв. м и трасса для мотогонок, трибуны на 4 тыс. зрителей. Будет также предусмотрена необходимая инфраструктура, в том числе дорога к спортивному комплексу и парковка.

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