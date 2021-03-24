Уппсала, Швеция, , 08:45 — REGNUM Вспышка «южноафриканского» штамма коронавируса после проведения вечеринок в коридорах студенческих общежитий в Уппсале продолжает расти и уже охватывает около 60 случаев заражения. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

«Мы больше не думаем, что сможем остановить распространение этого варианта коронавируса в Уппсале. Теперь он стал широко распространенным в обществе», — заявил Матс Мартинелл, отвечающий за проведение тестирования в регионе.

Ранее DN сообщала о вспышке «южноафриканского» штамма B.1.351 среди студентов Уппсальского университета. К 15 марта путем скрининга мутаций было выявлены 18 случаев заражения мутировавшим коронавирусом, однако, как оказалось, цифра была лишь верхушкой айсберга. Сейчас число инфицированных студентов составляет 47 человек. Еще 15 инфицированных никак не связаны с обучением в высшем учебном заведении.

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