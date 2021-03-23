Джакарта, , 10:37 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что нет необходимости эвакуировать индонезийских граждан из-за ситуации в Мьянме, сообщает CNN Indonesia.

«Министерство иностранных дел и посольство Индонезии в Янгоне предприняли шаги, чтобы предотвратить любую эскалацию. Посольства других зарубежных стран в Мьянме еще не провели широкомасштабную эвакуацию своих граждан», — отметили в министерстве обороны Индонезии.

Таиланд, который напрямую граничит с Мьянмой, подготовило убежище для ожидания притока беженцев. Помимо Таиланда беженцы из Мьянмы бегут в Индию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Малайзиипризвал военное руководство Мьянмы изменить политический курс.

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