Тюмень, , 10:36 — REGNUM В Тюменскую область поступили 110 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита для бесплатной вакцинации и ревакцинации. Об этом сообщает пресс-служба регионального департамента здравоохранения.

Вакцинация в регионе уже стартовала. В первую очередь прививки ставят сотрудникам бюджетных и муниципальных организаций, и сотрудникам организаций, чья работа связана с лесом и почвой.

Отмечается, что вакцинация является самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита. Схема иммунизации состоит из трёх доз. После прививки устойчивость к инфекции сохраняется в течение трёх лет. Ревакцинация проводится каждые три года. После стандартного первичного курса из трех прививок иммунитет сохраняется в течение трех лет.