Москва, , 10:36 — REGNUM Минпросвещения и эксперты уже подготовили новую версию образовательных ФГОСов, и на сегодняшний день они проходят стадию рассмотрения в рамках рабочей группы в Администрации президента РФ. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науки в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Обновление ФГОС — важнейший вопрос. Министерство совместно с экспертами подготовило все стандарты. Создана рабочая группа в Администрации президента, которая должна их рассмотреть. Первое заседание было проведено. Следующее планируется на апрель, и там уже будет принято окончательное решение», — сказал Кравцов.

По его словам, в ведомстве ждут этого заседания, и в зависимости от решения стандарты «либо будут, либо не будут приняты».

Кравцов подчеркнул, что программы под новые стандарты уже разработаны, но без принятия новых версий ФГОСов их невозможно реализовать.