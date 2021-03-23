Пекин, , 10:36 — REGNUM Китай пользуется созданной Западом валютно-финансовой системой, но в этом вопросе обыгрывает Запад «на его же поляне». Об этом сегодня, 23 марта, на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД КНР Ван И заявил министром иностранных дел России Сергей Лавров.

«Это веление времени. Когда те, кто создал нынешнюю валютно-финансовую систему в мире, решили вдруг, что они недовольны тем, как другие страны, в частности, Китайская Народная Республика, пользуются этой системой, которая ещё раз подчеркну, была создана Западом, — сказал Лавров. — И КНР просто обыгрывает Запад на его же поляне».

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Россия и Китай уже не один год стараются переводить на расчёты в национальных валютах всё большую долю взаимного товарооборота. Лавров подчеркнул, что этот механизм работает успешно. Глава МИД РФ добавил, что Россия переходит на национальные валюты с другими торговыми партнёрами.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в современных реалиях, когда США объявили своей задачей ограничить технологические возможности развития России и КНР, уход от использования контролируемых Западом международных платежных систем для обоих государств является необходимым. Глава МИД заявил о необходимости снижать санкционные риски, укрепляя свою технологическую самостоятельность и переходя на расчёты в национальных и мировых валютах, альтернативных доллару.