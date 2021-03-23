Новосибирск, , 10:36 — REGNUM Стоимость комплекса весенних полевых работ в Новосибирской области в рамках предстоящей посевной кампании оценивается в 10 млрд рублей. Такую цифру ИА REGNUM назвали в министерстве сельского хозяйства региона.

В министерстве уточнили, что финансовая поддержка аграриев со стороны государства в текущем году сохранится на прежнем уровне — около 3 млрд за год.

В настоящее время новосибирским сельхозпроизводителям уже перечислено более полумиллиарда рублей.

Большая часть средств (62%) будет направлена на приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений — 6,2 млрд рублей.