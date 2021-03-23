Ростов-на-Дону, , 10:34 — REGNUM Увеличилось число муниципальных образований, попавших в «красную зону» санитарной карты Ростовской области. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

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Так, напряжённая ситуация по коронавирусу отмечена в трёх шахтёрских городах — Гуково, Донецк и Зверево, а также в Зимовниковском, Морозовском и Тацинском районах. Для сравнения: по итогам предшествующей недели в «красную зону» было включено четыре муниципалитета.

Удовлетворительной ситуация остаётся в 42 муниципальных образованиях. Список территорий, входящих в «зелёную зону», сократился по сравнению с предшествующей неделей вдвое — до семи муниципальных образований.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области рассмотрят ряд предложений по смягчению карантинных мер. Однако работа в этом направлении ведётся в соответствии с санитарной картой региона. Так, например, ограничения могут быть сняты в муниципальных образованиях, входящих в «зелёную зону». В территориях, где ситуация остаётся напряжённой, меры могут ужесточить.

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