Москва, , 10:34 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать массовым и бесплатным тестирование на антитела к коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта.

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"Для актуальной оценки коллективного иммунитета тестирование, в том числе и экспресс-тесты должны быть массовыми, а, следовательно, доступными. Это окажет неоценимый вклад в борьбу с новыми вспышками коронавируса и появлением его новым штаммов», — заявил Миронов.

Чем быстрее человек узнает, что у него нет антител, тем быстрее он сможет принять необходимые меры для защиты своего здоровья, отметил парламентарий.

Кроме того, те, у кого нормальный уровень антител, смогут точно об этом узнать, и им не надо будет делать прививку, что является нагрузкой на иммунную систему организма, добавил депутат.

Знание об уровне антител будет актуально и после вакцины, которая гарантирует защиту только на девять месяцев, сказал также он.

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