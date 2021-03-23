Стокгольм, , 10:39 — REGNUM Женщины часто лучше мужчин справляются с инфекционными заболеваниями. Это стало очевидным во время нынешней пандемии коронавируса. Исследование специалистов университета Умео (Швеция) показывает, что одна из причин такого различия заключается в том, что женский половой гормон эстроген играет определенную роль в иммунной системе. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

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Исследователи изучили наличие рецепторных молекул гормонов и активацию иммунных генов в лейкоцитах. Исследования проводились на здоровых людях и пациентах с вирусными инфекциями. Здоровые молодые женщины также участвовали в исследовании во время менструального цикла с повторным забором образцов.

«Есть признаки того, что женщины обладают более хорошей сопротивляемостью инфекциям, чем мужчины, и это может означать, что женщинам и мужчинам может потребоваться разное лечение… Пандемия коронавируса ясно дает понять, что быть мужчиной является фактором риска», — заявил инфекционист Пейк Брундин.

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