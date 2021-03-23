Бугуруслан, Оренбургская область, , 10:32 — REGNUM В Оренбургской области суд вынес приговор в отношении 20-летнего жителя города Бугуруслан. Молодой человек признан виновным в преступлениях против половой свободы детей, сообщает СУ СКР по региону.

Оренбуржцу инкриминировали пункт «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

По версии следствия, в 2019 году молодой человек, используя электронные страницы в социальной сети вымышленного наименования, подыскивал детей младше 12 лет. В ход шли методы психологического воздействия. В результате злоумышленник получал от детей порнографические изображения, а также совершал иные действия, направленные против половой неприкосновенности. Жертвами преступления стали четыре ребёнка, проживающие в Татарии, Самарской и Рязанской областях.

Суд приговорил жителя Бугуруслана к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

Следственное управление призывает население контролировать активность несовершеннолетних дочерей и сыновей в соцсетях во избежание возможных преступных посягательств.

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