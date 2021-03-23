Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM Капитан полиции и командир взвода ГИБДД Екатеринбурга Владимир К. вновь задержан с наркотиками, сообщают журналисты со ссылкой на источник.

По данным «Федерал пресс», это уже второе задержание К. за месяц. В прошлый раз у полицейского якобы обнаружили 0,23 г нарковеществ, сейчас — 4,5 г.

Глава пресс-службы регионального главка МВД полковник Валерий Горелых сообщил изданию, что спецоперацию по задержанию уже экс-сотрудника ГИБДД проводили сотрудники отделения собственной безопасности полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге задержали две группы полицейских, которые обвиняют в получении взяток. По версии правоохранительных органов, деньги получались злоумышленниками от граждан, якобы сбывавших наркотики.

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