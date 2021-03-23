Киев, , 10:36 — REGNUM Сотрудники Национальной полиции Украины выявили масштабную схему незаконной добычи драгоценных камней. Об этом сообщила 22 марта пресс-служба ведомства.

По данным пресс-службы, частные предприниматели могли организовать незаконную добычу топаза, берилла и кварцевого сырья.

«Добыча драгоценных камней осуществлялось… с применением буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве. В дальнейшем злоумышленники через подставные общества поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве», — сказано в сообщении.

В ходе 15 обысков в Киеве, Киевской и Житомирской областях было изъято более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, а также документы.

Экспертиза устанавливает размер ущерба, нанесённого государству.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине полиция задержала четверых предполагаемых организаторов финансовой пирамиды, жертвами которой стали более 55 тыс. человек.

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