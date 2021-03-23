Волгоград, , 10:36 — REGNUM Продажу социальных проездных билетов возобновляют в Волгоградской области. Они начнут действовать с 1 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 марта в пресс-службе администрации региона.

Справку на приобретение социальных проездных билетов на апрель 2021 года можно получить в центрах социальной защиты населения и МФЦ региона. Заявителю-льготнику необходимо предоставить пакет документов, при этом по инициативе губернатора Андрея Бочарова с 1 мая по 31 октября 2021 года проездные оформят без учёта доходов граждан.

Правом на льготный проезд могут воспользоваться порядка 800 тысяч жителей Волгоградской области.