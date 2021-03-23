София, , 10:29 — REGNUM Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова призвала власти этой страны прекратить шоу по теме шпионажа. Об это она сообщила в интервью болгарской газете «24 часа».

«Россия не ведет какой-либо незаконной деятельности против Болгарии. Хватит править шоу по этой теме», — сказала она.

По ее словам, согласно предоставленным болгарской прокуратурой видео и аудиоматериалам, невозможно установить прямой и логической связи указанных лиц с работой на посольство России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Болгарии были задержаны два сотрудника министерства обороны страны. Сообщалось, что один из подозреваемых якобы создал сеть осведомителей и передавал информацию российской стороне.

Спустя два дня окружной военный суд Болгарии оставил под арестом заместителя начальника управления по бюджету и расходам министерстве обороны Петра Петрова, проходящего по делу о шпионаже в пользу в России. Ещё один из задержанных был отпущен под залог, поскольку сознался в совершении преступления. На следующий день суд продлил арест бывшему начальнику военной разведки, главе секретной службы в парламенте Любомиру Медарову, а также двум сотрудникам военной разведки и Ивану Ивлеву, названному в болгарских СМИ «резидентом».

Добавим, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил о готовности объявить российских дипломатов нежелательными персонами.