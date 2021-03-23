Стокгольм, , 10:32 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде резко раскритиковала Турцию и президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана после недавних событий, связанных с вопросами прав человека. Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT.

В последние дни вокруг президента Турции Эрдогана поднимается градус критики после того, как турецкие власти пригрозили запретить третью по величине партию страны, прокурдскую «Демократическую партию народов». Всего несколько дней спустя страна решила выйти из Стамбульской конвенции, направленной против насилия в отношении женщин, что еще больше усилило недовольство в стране.

«В последнее время мы видели отчасти позитивные шаги со стороны Турции, когда речь шла о деятельности в южной части Средиземного моря, где у нас ранее действовали санкции. Теперь, буквально несколько дней назад, произошли два серьезных нарушения против того, что мы считаем для себя важным: права человека, насилие в отношении женщин и так далее», — заявила Линде.

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