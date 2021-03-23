Пенза, , 10:30 — REGNUM Пензу от потопа уже 42 года защищает Сурский гидроузел. Важнейшие его элементы требуют ремонта, который пройдет в два этапа с 2021 по 2025 годы. Уже выделено 400 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

На объекте планируют заменить грузоподъемное оборудование основных затворов водосбросного сооружения, бетонную плотину, появится система автоматического управления затворами и мониторинга. Ремонтные работы на время половодья приостановлены. Главной задачей в настоящее время является не допустить скапливания лишней воды. Через затворы пропускается 20−25 кубометров в секунду. В середине апреля показатель может подняться до 750.

Со слов начальника отдела эксплуатации гидротехнического сооружения Сурского гидроузла Майи Делодуб, план по безаварийному пропуску весеннего половодья уже разработан. Проведено обследование всех гидротехнических сооружений, они находятся в работоспособном состоянии, уточнила она.

В период с 2023 по 2025 годы на Сурском гидроузле создадут второй водосброс. На реализацию этого инженерного сооружения выделят около 1 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Пензе в 2021 году по прогнозам в зону подтопления при максимальном уровне половодья войдут 26 участков. В городе подготовили 108 пунктов временного размещения граждан (гостиницы, санатории, учреждения образования). Сюда при необходимости смогут эвакуировать до 75 тыс. пензенцев.

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