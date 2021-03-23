Москва, , 10:27 — REGNUM Система образования справилась с поставленными задачами, несмотря на сложности 2020 года. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науки в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Минувший 2020 год был непростым. Но в целом, с поставленными задачами мы справились. Нужно поблагодарить и директоров школ, и учителей, и всех работников системы образования», — сказал Кравцов.

По его словам, сотрудники системы образования работали в режиме 24/7 в рамках временного перехода на дистанционное обучение: «В начале учебного года мы провели срез знаний, и увидели, что серьёзных проблем [в знаниях после «дистанционки»] нет. Но была организована точечная работа со школами по темам, которые нужно было восполнить, чтобы не потерялась мотивация к обучению».