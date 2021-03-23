Москва, , 10:35 — REGNUM Из-за недостатка витамина К в организме может ускориться его старение. Об этом 23 марта рассказала кандидат медицинских наук, заведующая диетологическим центром МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Инна Пичугина в интервью телеканалу «Звезда».

По слова диетолога, дефицит данного витамина, который содержится в зеленых продуктах, в организме снижается интерлейкин, в результате чего начинаются проблемы с иммунной системой и ускоряется старение организма.

«То есть это (витамин К. — ред.) предотвращает возрастные явления», — сказала Пичугина.

Также она уточнила, что витамин К относится к жирорастворимым и нужен для синтеза белков, а также способствует свертываемости крови.

«Если где-то повреждение сосудов — он образует сгусток, и кровотечение останавливается», — отметила диетолог.

При этом витамин К необходим для нормальной работы почек и способствует взаимодействию кальция и витамина D, необходимому для костной системы и соединительных тканей. Из-за этого он важен для детей — для развития скелета, и для пожилых людей — для защиты от остеопороза. Большое количество данного витамина содержится в продуктах зеленого цвета таких, как шпинат, салат-латук и капуста, а также в печени.

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