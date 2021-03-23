Ярославль, 23 марта 2021, 10:26 — REGNUM В Ярославле с 31 июля 2021 года начнёт свою работу новая школа на улице Чернопрудной. Об этом на еженедельном городском совещании рассказала директор департамента образования мэрии Елена Иванова.
Заявление можно подать лично, через портал Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского, посредством операторов почтовой службы с личным заказным письмом или по электронной почте.
Всего в этом году городской департамент образования ожидает поступления 7800 первоклассников, это на 250−300 человек больше, чем в прошлом году.
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