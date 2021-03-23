Ярославль, , 10:26 — REGNUM В Ярославле с 31 июля 2021 года начнёт свою работу новая школа на улице Чернопрудной. Об этом на еженедельном городском совещании рассказала директор департамента образования мэрии Елена Иванова.

Строительство новой школы в Ярославле City-yaroslavl.ru

«Планируемая сдача школы, как известно, 31 июля 2021 года, но мы уже закрепили за школой территорию — часть Фрунзенского района, примыкающая к школе. И, соответственно, 1 апреля в те же сроки, как и в другие школы, родители будущих первоклассников смогут подать заявления в новую строящуюся школу. Приём детей со 2 по 10 класс будет осуществляться не ранее 2 июня», — рассказала Елена Иванова.

Заявление можно подать лично, через портал Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского, посредством операторов почтовой службы с личным заказным письмом или по электронной почте.

Всего в этом году городской департамент образования ожидает поступления 7800 первоклассников, это на 250−300 человек больше, чем в прошлом году.

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