Москва, , 10:26 — REGNUM Наказание, которое предусмотрено в РФ за хищение и распространение информации, оставляющей банковскую тайну, не соответствует тяжести последствий, которые возникают в ходе неправомерного оборота персональных данных. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в ходе заседания межфракционной рабочей группы в Госдуме.

«Мы поддерживаем озабоченность финансового сообщества, — сказал Сычев. — Проблема, связанная с хищением, распространением и оборотом информации, составляющей банковскую тайну, присутствует. Она не носит массовый характер, но проблема есть, и решать ее надо».

По его словам, санкции, которые предусмотрены в настоящее время, не соответствуют тяжести последствий, которые возникают в ходе неправомерного оборота персональных данных.

«Утяжеление наказаний требуется», — сказал Сычев.

Также он добавил, что в качестве наказания можно ввести ограничение на занятие деятельностью в финансовой сфере тем, кто осужден по соответствующей статье.

Со своей стороны, представитель МВД предложил перевести преступления, связанные с персональными данными, в категорию средней тяжести, что дает дальше право проводить оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Госдуме проходит заседание межфракционной рабочей группы по выработке законодательных предложений, направленных на повышение эффективности борьбы с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, их предотвращения, пресечения, предупреждения и профилактики.