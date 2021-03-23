Элиста, , 10:26 — REGNUM В Калмыкии создан пожарный робот-манипулятор, который поможет огнеборцам спасти людей и сократит число задействованной спецтехники при пожарах. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве цифрового развития республики.

Автором проекта выступил студент Калмыцкого государственного университета Тимофей Велигурин. Работа велась в рамках конкурса «Умник» Фонда содействия инновациям.

Разработка калмыцкого студента признана лучшей на международной выставке «Комплексная безопасность» и была удостоена медали МЧС России. В настоящее время решается вопрос запуска массового производства пожарного робота-манипулятора и готовится заявка для предоставления автору проекта беспроцентного финансирования.