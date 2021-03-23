Уфа, 23 марта 2021, 10:43 — REGNUM Возраст получения молодежных грантов увеличен до 35 лет в Башкирии. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Сообщается, что порядок предоставления грантов лицам от 18 лет до 30 лет на реализацию общественно-значимых проектов в рамках регионального молодежного образовательного форума «Смарт-тау» был рассмотрен на заседании регионального правительства. По итогам данного форума 24 лучших проекта по 13 направлениям получают финансирование за счет средств республиканского бюджета. За первое место субсидия составит 50 тысяч рублей, за второе место — 30 тысяч рублей, за третье место — 20 тысяч рублей.
Отмечается, что было принято решение увеличить возраст лиц, которым может быть предоставлена субсидия на реализацию проектов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе прошел конкурс стартапов «Стартап-тур».