Уфа, , 10:43 — REGNUM Возраст получения молодежных грантов увеличен до 35 лет в Башкирии. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что порядок предоставления грантов лицам от 18 лет до 30 лет на реализацию общественно-значимых проектов в рамках регионального молодежного образовательного форума «Смарт-тау» был рассмотрен на заседании регионального правительства. По итогам данного форума 24 лучших проекта по 13 направлениям получают финансирование за счет средств республиканского бюджета. За первое место субсидия составит 50 тысяч рублей, за второе место — 30 тысяч рублей, за третье место — 20 тысяч рублей.

«Башкортостан по доле молодежи занимает первое место среди регионов Приволжского федерального округа и седьмое в стране. Поэтому мы должны оказывать самое пристальное внимание вопросам молодежной политики и для самореализации нашей молодежи», — передает слова премьер-министра правительства региона Андрея Назарова.

Отмечается, что было принято решение увеличить возраст лиц, которым может быть предоставлена субсидия на реализацию проектов.

«Изменения касаются требований о размещении на едином портале бюджетной системы в информационно-телекоммуникационной сети интернет информации о предоставляемом гранте в форме субсидии и увеличение возраста предоставления из бюджета Республики Башкортостан грантов в форме субсидий физическим лицам с 30 лет до 35 лет», — передает слова министра молодежной политики и спорта республики Руслана Хабибова пресс-служба республиканского правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе прошел конкурс стартапов «Стартап-тур».