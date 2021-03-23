Стокгольм, , 10:29 — REGNUM Правительство Швеции оказалось в сложной ситуации, когда Великобритания внезапно объявила, что увеличивает свой ядерный арсенал более чем на 40% вместо того, чтобы сокращать его, как раньше. Швеция работает над разоружением, не обладая ядерным оружием, но ее миссия станет труднее во времена турбулентности в близости своих границ. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Весь мир верил, что Британия сократит свой ядерный арсенал. Так было почти 30 лет. Власти Великобритании отмечали, что в середине 2020-х годов у вооруженных сил будет максимум 180 боеголовок.

Однако 17 марта власти Великобритании сделали поворот в обратном направлении, объявив, что вместо этого арсенал должен увеличиться до 260 боеголовок (+44%).

Это создает проблемы для Швеции, поскольку министр иностранных дел страны Анн Линде и премьер-министр Стефан Лёвен попадают в непростую ситуацию. С одной стороны еще в прошлом году они опубликовали совместную статью в крупнейшем дневнике Швеции Dagens Nyheheter, в которой рассказали о моральном долге всех правительств отказываться от производства новых ядерных боеприпасов; однако, с другой стороны, правительство Швеции намерено и дальше поддерживать дружественные отношения с Великобританией.