Чита, , 10:23 — REGNUM В Забайкальском крае завершено расследование уголовного дела в отношении главного врача Читинского роддома, задержанного в конце 2020 года с поличным при получении взятки. Как сообщает 23 марта регионального СУ СК РФ, мзда предназначалось за определённые действия, способствовавшие выигрышам в аукционах на поставку медоборудования конкретной фирме.

«В 2020 году были заключены два госконтракта на поставку в родильный дом инкубатора для новорожденных и аппарата ингаляционной анестезии на общую сумму более 5,5 млн рублей. Общая сумма взяток, полученных бывшим главным врачом, составила 130 тыс. рублей», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Обвиняемый полностью признал вину.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году из 65 преступлений коррупционной направленности в Забайкалье выявлено 18 фактов взяточничества.

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