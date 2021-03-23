Брюссель, , 10:45 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Анн Линде раскритиковала решение Великобритании увеличить лимит по количеству своих ядерных боеголовок более чем на 40%. Об этом она заявила в интервью телеканалу SVT.

«Это шаг в неправильном направлении. Швеция со своей стороны прилагает все усилия для сокращения ядерного оружия, ядерного разоружения», — заявила она журналистам после встречи министров иностранных дел ЕС в Брюсселе 22 марта.

Напомним, что на прошлой неделе Великобритания неожиданно объявила, что она кардинально меняет свою цель по сокращению количества ядерных боеголовок. Ранее страна стремилась сократить количество ядерных боеголовок в течение последних 30 лет, теперь ядерный потенциал по числу боеголовок планируется увеличить более чем на 40%.

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