23 марта 2021 | Время чтения 8 мин

В США обманывают себя тем, что Россия — это находящаяся в упадке держава, и поэтому им не нужно мириться с ней так же, как это сделали в Германии. В этой убежденности достаточно правды, чтобы она казалась правдоподобной, даже если она в конечном счете ошибочна.

Александр Белов, , 11:28 — REGNUM На Западе устоялось мнение о России как о находящейся в упадке державе, однако это далеко не так, и для поиска эффективного курса в отношении Москвы, который бы включал в себя не только давление, но и взаимодействия, необходимо признать этот факт, пишет Роберт Каплан в статье, вышедшей 22 марта в The National Interest.

На пути к миру лежит Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Каплан, напоминая провал завоевательной кампании Наполеона Бонапарта 1812 года, назвавшего жителей Российской империи «скифами», обратил внимание на то, что нынешние проблемы и чаяния Запада относительно России — часть давней истории, которая продолжится и в будущем. «Россия не вчера оказалась способной влиять на наш геополитический мир», — отметил он, подчеркнув, что именно поражение России в Первой мировой войне подстегнуло в стране Революцию, которая кардинально изменила последующий XX век.

Затем победа советских войск под Сталинградом в 1943 году привела к разгрому нацистской Германии — Советский Союз, с точки зрения человеческих потерь, сыграл решающую роль в исходе Второй мировой войны, в отличие от Соединенных Штатов, — и разделению Европы во время Холодной войны. Распад Советского Союза привел Запад к триумфальному завершению этого конфликта.

«И именно неспособность Запада в 1990-х годах решительным образом переделать побежденную Россию по своему собственному политическому и экономическому образу и подобию — провал, сопоставимый с неудачей Наполеона, — непосредственно привела к формированию реваншистского авторитарного режимаВладимира Путина», — отметил американский аналитик.

Владимир Путин на совещании с членами Правительства Kremlin.ru

Россия раз за разом оказывается недостижимой для понимания Западом, и с этим пора бы примириться: только оказывать давление на ее лидера Путина — бессмысленно, с ним необходимо идти на взаимодействие, поскольку сегодня шансы организовать смену режима и заменить его чем-то по образу моделей Запада столь же велики, как и в 1990-е годы, или наравне с шансами Наполеона или Гитлера присоединить Россию к своим империям.

Москва взаимодействует со всеми ведущими мировыми геополитическими игроками. Так, Россия имеет решающее значение для Германии, самого могущественного государства в Европейском союзе. Берлин стремится завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» не потому, что он критически важен для экономики Германии — при необходимости ФРГ могла бы получать газ из строящейся сети газопроводов в Средиземном море, а также из Северной Америки через терминалы по конверсии природного газа. Напротив, Берлину нужен «Северный поток — 2», потому что по нему он будет получать сравнительно дешевые и прямые поставки энергоносителей и с помощью него сможет стабилизировать свои политические отношения с Россией — страной, которую считает слишком большой и могущественной, чтобы ее можно было изменить или победить.

«То есть немцы смирились с Россией», — отметил Каплан, подчеркнув, что хотя Берлин и сделал всё возможное для поддержки оппозиционного блогераАлексея Навального, но отказываться от «Северного потока — 2» не стал, что вполне устраивает Кремль.

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В ФРГ понимают, продолжил он, что есть пределы тому, чего можно достичь с Россией, даже если они знают, что они не сталкиваются с военной угрозой со стороны России. Поведение Германии отражает фундаментальную трагическую реальность мира: публичное признание прав человека, подкрепленное невысказанной и безжалостной реальной политикой. В США, защищенных океанами, в отличие от Германии, еще не осознали столь суровую правду.

Ангела Меркель и Владимир Путин Kremlin.ru

Безусловно, в век кибертехнологий окружающие США океаны больше не могут считаться такой же надежной защитой. Более того, благодаря этим инновациям становится очевидной смертоносность российской агрессии. Сокращение роли географического положения, из-за которого США могут позволить всё меньше ошибок, требует не только решительных ответных действий, но и необходимости взаимодействия в отношении России.

«Американцы обманывают себя тем, что Россия — это находящаяся в упадке держава, и поэтому им не нужно мириться с ней так же, как это сделали в Германии. В этой убежденности США достаточно правды, чтобы она казалась правдоподобной, даже если она в конечном счете ошибочна», — указал Каплан.

«Мощь России нельзя сбрасывать со счетов», — предостерег он.

По его словам, страна, помимо продемонстрированной способности проводить массовые кибератаки, вмешиваться в американский избирательный процесс и снабжать большую часть мира нефтью и газом, также является крупнейшим в мире экспортером зерна. Кроме того, Россия продает в больших объемах атомные электростанции, строительные материалы, никель, алмазы, современное горнодобывающее оборудование и высокотехнологичное оружие.

Вмешательство России на Ближнем Востоке показывает ее как державу, находящуюся на подъеме, а не в упадке. Было время, когда в США были уверены, что Россия заплатит за свое вмешательство в Сирии так же, как их самих наказал Ирак. Однако Москва усвоила другой урок: если не вводить большое количество наземных войск, цена военного авантюризма в этом мире на самом деле довольно низка, а научиться в ходе такой кампании вооруженные силы могут очень многому.

Нет оснований считать, что Россия в ближайшее время развалится или пойдет на попятную перед Западом, а ее власти и впредь будут искать возможность продвигать свои интересы. При этом уход Путина едва ли был бы в интересах Запада: на его место могут прийти «пламенные националисты, менее ответственные, чем нынешний лидер», поэтому «Путин — это реальность».

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Gazprom.ru

Ситуация в отношениях между Соединенными Штатами и Россией сейчас особенно нестабильна: не столько потому, что Запад расширил НАТО на всю территорию стран бывшего Варшавского договора, сколько потому, что он принял в состав альянса три прибалтийские республики, которые ранее входили в состав самого Советского Союза и границы которых находятся в опасной близости от Санкт-Петербурга и Москвы. Такое развитие событий в глаза российских властей является «исторической и географической провокацией», которую необходимо сорвать. Не стоит забывать и об обострении в Черноморском регионе.

«В целом стратегия России заключается в том, чтобы в той или иной форме вернуть границы бывшего Советского Союза и его теневых зон. Цель Запада — не допустить этого», — обратил внимание Каплан.

«Однако поскольку это будет долгий процесс без явного победителя, дипломатия и компромисс должны сыграть свою роль, — добавил он, подчеркнув, что даже более либеральный режим в России всё равно был бы заинтересован в расширении своей сферы влияния. — Нельзя забывать, что на протяжении истории в Россию вторгались не только Франция и Германия, но и шведы, литовцы, поляки и тевтонские рыцари. Это всегда будет неуверенная и нервная сила, склонная к агрессии».

Поистине, на этой сложной геополитической шахматной доске нет, уверен американский аналитик, возможности добиться чистой победы: нельзя осуществлять никакую смену режима путем поддержки российских оппозиционеров, слабых, расколотых и грызущихся друг с другом. Нельзя забывать и о Китае, еще одной великой державе, отношения которой с Россией сейчас, возможно, более тесные и скоординированные, чем в любой предыдущий исторический момент. Благодаря этому стали возможны совместные военные учения и покупка Китаем российского природного газа.

«США не могут по-прежнему противодействовать Китаю и России на всех уровнях — с моральным осуждением вместо тонкой стратегии, порожденной дипломатией и экономическим давлением — и не поспособствовать развитию китайско-российского союза, который продержится долгие годы и сам по себе рассеет мощь США», — обратил внимание Каплан.

Владимир Путин с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином Kremlin.ru

Когда президент Ричард Никсон и советник по национальной безопасности Генри Киссинджер наладили связи с Китаем, чтобы противостоять СССР, а затем установили политику разрядки с Москвой, в КНР еще шла Культурная революция, тогда как в советской России по-прежнему существовал «обширный ГУЛАГ». Однако это не остановило администрацию Никсона. Этот шаг не был чем-то вопиющим или каким-то противоречием, напротив, нормой мировых процессов. С этого осознания начинается зрелая политика взаимодействия с обеими авторитарными державами.

«Взаимодействие — это не умиротворение. Это точка схождения различных форм давления и дипломатии для изучения областей, в которых Россия и США могут сотрудничать для снижения напряженности и для того, чтобы дать России стимул отказаться от ее одностороннего союза с Китаем. Самой России было бы выгодно натравить США на Китай. И нам тоже. С учетом нынешнего мрачного и решительного враждебного состояния отношений между США и Россией, почти любое развитие событий стало бы позитивным шагом», — отметил Каплан.

Он подчеркнул, что осуществить то же, что сделали Никсон и Киссинджер, теперь невозможно: добиться сближения КНР и США удалось потому, что тогда было время, когда СССР и Китай фактически находились в состоянии войны и, следовательно, созрели для американских манипуляций.

«Однако постепенное и скромное вбивание клинышка в российско-китайский альянс всё еще может быть возможным», — выразил уверенность Каплан.

«Просто вечно давить на Россию — это не политика. Мы должны учиться у Наполеона», — заключил он.