Симферополь, , 10:20 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 23 марта. Сутками ранее, 22 марта, сообщалось о 56 новых носителях коронавируса.

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«За 22 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 54 случая коронавирусной инфекции, в том числе два случая с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 40 выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — уточнили в соцсетях глава региона Сергей Аксёнов.

Всего на 23 марта в Республике Крым положительные результаты тестов на коронавирус получили 37 110 человек, выздоровели 34 359 человек. Скончались 1035 пациентов с COVID-19, в том числе пять случаев подтвердилось за последние сутки.