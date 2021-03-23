Москва, , 10:20 — REGNUM Дистанционный формат образования никогда не заменит педагога и лишь является вспомогательным инструментом. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науки в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Информационные технологии никогда не заменят учителя. На первом месте — система образования, на втором — технологии в помощь традиционной системе образования», — сказал Кравцов.

По его словам, специалисты разработали «свою конференц-связь, свою социальную сеть», а также создают «верифицированный контент в помощь учителю».

Он ещё раз подчеркнул, что всё это будет происходить «в условиях традиционной системы обучения».