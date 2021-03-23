Москва, , 10:19 — REGNUM Госдума в весеннюю сессию может принять закон о блокировке фишинговых сайтов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») в ходе заседания межфракционной рабочей группы.

«Законопроект подготовлен ко второму чтению… Я полагаю, что мы в весеннюю сессию его примем», — сказал Хинштейн.

Закон наделит ЦБ и Генпрокуратуру правом блокировать такие фишинговые сайты, которые распространяют мошеннические услуги.