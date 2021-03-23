Посёлок Акбулак, Оренбургская область, , 10:18 — REGNUM В Оренбургской области задержано 14,28 тонны запрещённого к ввозу в Россию продовольствия австралийского происхождения, сообщает Управление Россельхознадзора по Оренбуржью.

Задержание прошло на российско-казахстанском участке госграницы РФ. В районе международного автомобильного пункта пропуска «Сагарчин» 21 марта досмотрен грузовик. Он перевозил орехи макадамия под видом орехов из Китая. На продовольствие имелся фитосанитарный сертификат, выданный в Киргизии.

На мешках с продовольствием была указана страны происхождения — Китай. Однако, при проведении дальнейшего осмотра, выяснилось, что в мешках находились орехи в картонных коробках, маркировка на которых указывала на австралийское происхождение товара.

Партия санкционных орехов изъята. Перевозчик привлечен к административной ответственности. Изъятое продовольствие подлежит уничтожению.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте на госгранице задержано 60 тонн санкционного картофеля и более 21 тонны польских яблок.