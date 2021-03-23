Улан-Удэ, , 10:18 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки заражение коронавирусом подтвердилось у ещё 63 человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число зарегистрированных случаев заражения за весь период пандемии достигло 35 613.

Из них к настоящему времени выздоровели 33 699 человек. Скончались 764 пациента. В стационарах к настоящему времени остаются на лечении 589 больных. Ещё 561 носитель лечится в амбулаторном режиме.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 847 коек, занято — 589, свободно — 258 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,5%», — отметили в оперштабе.