Москва, , 10:17 — REGNUM Сегодня, 23 марта, падение курса российской валюты продолжается. На торгах 22 марта рубль к доллару США потерял 1,0%. Сегодня на утренней торговой сессии уступает еще 0,3−0,4%, подбираясь к отметке 75,50, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман.

«Очень показательно, что вчерашнее снижение российской валюты происходило при относительно благоприятном внешнем фоне, где подрастали цены на нефть примерно на 1,0%, а также европейские и американские фондовые индексы в среднем на 0,6−0,9%.

Такая динамика говорит о внутренней слабости рубля, которая связана со сложностями финансирования дефицита федерального бюджета и усиливающимся санкционным давлением не только на Россию, но и на Китай и Иран, наших основных политических партнеров.

По-прежнему неизвестно, в какой именно день этой недели США объявят о новых экономических ограничениях России, но даже это ожидание создает крайне неблагоприятный внешний фон для рубля.

И, в отличие от вчерашнего дня, 23 марта утром внешний фон выглядит значительно хуже, нефть с утра падает на 1,0%, а фьючерсы на фондовые индексы снижаются на 0,3−0,5%.

Так что, скорее всего, утреннее падение рубля продолжится и к вечеру может достичь верхней границы дневного торгового диапазона 74,90−76,00 за американский доллар», — считает аналитик.

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