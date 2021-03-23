Ярославль, 23 марта, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области поможет обратиться в Конституционный суд участникам программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ярославской области на 2014−2020 годы», с которых ранее власти взыскали полученные выплаты. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс».

Конституционный суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, департамент АПК Ярославской области взыскал в судах с нескольких участников программы — врачей и педагогов — полученные из бюджета деньги на улучшение жилищных условий. Суд установил, что выплаты они получили с нарушениями закона. Нарушения выявила контрольно-счетная палата в 2019 году. Всего было выявлено 11 таких случаев. После огласки департамент изменил свою позицию. Однако есть судебные решения, уже вступившие в законную силу.

«В Правительстве области составлен график для граждан, обоснованность выплат в отношении которых находится под сомнением. Они могут получить консультации и всестороннюю поддержку независимых юристов на безвозмездной основе. Вместе с рабочей группой, созданной при Правительстве региона, уполномоченным по правам человека в Ярославской области Сергеем Бабуркиным подготовлен проект жалобы на нарушение их конституционных прав и свобод в Конституционный Суд Российской Федерации. Сейчас документ согласуется с гражданами и будет направлен в Конституционный Суд», — сообщили в департаменте АПК и потребительского рынка Ярославской области.

Ранее ярославские власти надеялись на законодательное решение проблемы. В ряде случаев нарушения заключались в том, что федеральная программа «Развитие сельских территорий» запрещает переезд на село из административного центра района. Так произошло, например, с врачом, переехавшим из Ярославля (городской округ) в Ярославский район (муниципальный район). Муниципальные образования не подчинены друг другу, но географический Ярославль является центром Ярославского района.

Депутат Госдумы России Илья Осипов обратился в министерство сельского хозяйства с предложением убрать эту норму. Ответ ему поступил за подписью замминистра Оксаны Лут. Судя по документу, в министерстве не поняли сути ярославской проблемы. Там посчитали, что речь идёт только о сельских территориях городских округов, являющихся административными центрами регионов. Несмотря на то, что город Ярославль не имеет сельских территорий, в министерстве на просьбу депутата ответили отказом.

Теперь надежда участников программы остаётся лишь на Конституционный суд. Иначе им придётся возвращать полученные «сельские миллионы».