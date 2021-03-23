Москва, 23 марта, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Все классные руководители в школах российских регионов получают президентские надбавки. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науке в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

«Все классные руководители с 1 сентября получают президентские надбавки», — сказал Кравцов.

При этом, по его словам, никакие региональные и муниципальные выплаты «не были сокращены».