Обнинск, Калужская область, 23 марта, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В дежурную часть ОМВД России по городу Обнинску обратилась местная жительница с заявлением о мошенничестве, в результате которых женщина лишилась более шести миллионов рублей. Об этом 23 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

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Со слов потерпевшей, ей позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что поступила информация от сотрудников службы безопасности банка, держателем карты которого она является, — якобы на ее имя пытаются оформить кредит. Он добавил, что в ближайшее время с ней свяжутся представители финансово-кредитной организации, после чего необходимо будет выполнить их требования. Дальнейший телефонный разговор происходил между заявительницей и неизвестной женщиной, которая представилась сотрудницей службы безопасности банка. Узнав, что у женщины имеются средства на другом счёте, она уговорила их снять и срочно перечислить на «резервные счета других банков». При этом попросила сохранить всё в тайне и не сообщать об этом ни сотрудникам банка, ни родственникам. Потерпевшая сняла деньги и под диктовку мошенницы перевела более шести миллионов рублей на номера, которые ей продиктовали. Когда фальшивая служба безопасности не вышла на связь повторно, женщина поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

По данным полицейской статистики, в 2020 году в Калужской области уделялось повышенное внимание выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Увеличилось в два с половиной раза (с 325 до 843) количество раскрытых деяний данного вида и больше в два раза (с 204 до 408) было установлено лиц, их совершивших.