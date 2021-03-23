Посёлок городского типа Партенит, Крым, 23 марта, 2021, 10:13 — ИА Регнум. Жители Крыма жалуются на то, что неизвестные люди отбирают у них садоводческие участки, которыми они пользовались долгие годы. «Новая газета» сообщила о сразу нескольких случаях рейдерского захвата земельных участков у членов садоводческого товарищества «Рассвет», расположенном в посёлке Партените на южном берегу Крыма. Так, 26 февраля неизвестные люди, в том числе вооруженные и в форме ОМОН, снесли на участке в восемь соток садовый домик, выкорчевали деревья. За несколько дней до этого вооруженные люди побывали на участке другого члена СНТ — спилили ворота, выломали дверь в доме. Пенсионеру сообщили, что у его участка теперь новый собственник. Садоводы рассчитывают на помощь Генеральной прокуратуры РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Южное побережье Крыма

Садоводческое товарищество «Рассвет» было создано в 1991 годах на земле совхоза «Таврида». Большинство членов товарищества водители, инженеры, слесари, сегодня уже пенсионеры. В 2000 году поселковый совет Партенита передал им землю в коллективную собственность. Получить отдельные участки в собственность садоводам при Украине не удалось, тогда это стоило больших денег. В 2002 году территорией заинтересовался лет украинский миллиардер Сергей Тарута — он арендовал соседний с «Рассветом» парк «Айвазовское», разбил экзотические сады с фонтанами и планировал отдать часть территории под отель Hyatt, и в СМИ заявлял о «самостроях в местах оползней и обводнений» на территории соседнего «Рассвета». В 2005 году в Партените появилась организация-двойник — потребительский кооператив по строительству и эксплуатации дачного поселка «Рассвет», который по документам располагался на земле СНТ «Рассвет». После длительных судебных тяжб в ноябре 2013 года Европейский суд по правам человека признал право членов садоводческого товарищества распоряжаться спорной землей. Однако в декабре того же года поселковый совет Партенита принял решение о передаче земель «Рассвета» 39 гражданам Украины, большинство из которых проживали в Киеве и Мариуполе. В списке собственников оказались три человека с фамилиями Тарута.

После Крымской весны 2014 года Россия заявила о полном признании украинских документов в Крыму, в результате легитимными оказались одновременно и коллективное право собственности садоводов на земли «Рассвета», и решения поселкового совета о передаче земель 39 украинским собственникам. Весной 2014 года прокуратура встала на сторону садоводов, прокурор Алушты подал иск об отмене решений поссовета. 16 февраля 2017 года Алуштинский городской суд также принял сторону садоводов. Однако, как говорят члены СНТ, уже после вступления решения в законную силу и внесения его в реестр, осенью 2017 года Верховный суд Крыма принял к рассмотрению апелляцию одной из «украинских собственниц». В результате коллегия судей постановила отменить решение суда Алушты и прекратить производство по иску прокурора.

На данный момент земли садового товарищества остаются в двойной собственности, администрация Алушты садоводов поддерживает, но решить проблему не может. Члены СНТ «Рассвет» намерены просить помощи в Генеральной прокуратуре РФ.

Посёлок городского типа на Южном берегу Крыма Партенит входит в городской округ Алушты. И в советское время, и в украинский период, и сегодня посёлок входит в число наиболее популярных мест отдыха для гостей Крыма.