Махачкала, , 10:13 — REGNUM В Дагестане вакцинацию от коронавируса прошли уже 23 822 человека. Это 3,3% от запланированного числа граждан, подлежащих вакцинации. Такие данные привел 23 марта портал «Мой Дагестан», специально созданный министерством информации, связи и массовых коммуникаций для информации населения о ходе прививочной кампании против COVID-19.

Активнее всех участвуют в вакцинации жители Докузпаринского, Аугльского, Рутульского районов и города Южно-Сухумска. Аутсайдерами являются Акушинский и Кумторкалинский районы, а также город Хасавюрт.

В настоящее время в Дагестан поступило более 25 тыс. доз вакцины против COVID-19. Использовано уже около 92% этого объема.

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