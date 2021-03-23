Соледар, ДНР, , 10:21 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 12 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 23 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении украинские силовики выпустили 12 мин калибра 120 мм, а также применили снайперское оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Донецк (Вольво-центр), Александровка», — сказано в сообщении.

В результате миномётного обстрела погибли два защитника Донбасса, отметили в представительстве.

Напомним, ранее украинский снайпер выстрелом в голову убил пенсионера, мирного жителя посёлка Александровка.

Читайте также: Украинский снайпер застрелил мирного жителя ДНР