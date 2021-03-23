Соледар, ДНР, 23 марта 2021, 10:21 — REGNUM За минувшие сутки боевики ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив 12 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 23 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении украинские силовики выпустили 12 мин калибра 120 мм, а также применили снайперское оружие.
В результате миномётного обстрела погибли два защитника Донбасса, отметили в представительстве.
Напомним, ранее украинский снайпер выстрелом в голову убил пенсионера, мирного жителя посёлка Александровка.
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