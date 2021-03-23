Москва, , 10:22 — REGNUM Газпрому придётся потратить не менее 180 млрд рублей, если компанию обяжут перейти на российский софт и оборудование к 2025 году. Об этом говорится в письме главы Газпрома Алексея Миллера премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщает 23 марта РБК.

По оценкам Миллера, «от 180 млрд рублей» потребуется на мероприятия, предусмотренные проектом указа президента РФ о переходе на «преимущественное использование» отечественного программного обеспечения (ПО), а также на радиоэлектронное и телекоммуникационное оборудование. Письмо Мишустину отправлено 5 марта.

Глава компании также просит не указывать в документе конкретные сроки перехода на российский софт и оборудование. В текущей версии проекта указа говорится, что на отечественный софт нужно перейти до 1 января 2024 года, а на оборудование — до начала 2025 года.

Если указ будет принят в текущей редакции, предупреждает Миллер, появятся риски негативного влияния на экономические показатели Газпрома. Компания испытает существенную нагрузку.

В Минцифры изданию сообщили, что письмо Миллера находится на рассмотрении в ведомстве.

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