Москва, , 10:15 — REGNUM Свои поздравления с Днем конституции республики направил жителям Чечни президент России Владимир Путин. Поздравительная телеграмма 23 марта обнародована на сайте Кремля.

«18 лет назад состоялся референдум, на котором жители Чечни своим решительным выбором подтвердили курс на единство с Россией, восстановление в регионе законности и правопорядка, бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Твердая, непоколебимая воля людей послужила основой возрождения республики, возвращения ее к мирной жизни», — говорится в поздравительном послании.

Также в нем отмечается, что за прошедшее с того момента время было многое сделано для стабильного развития республики, реализации её экономического потенциала, совершенствования инфраструктуры и социальной сферы, а также для укрепления межнационального мира и согласия, и благополучия ее жителей.

«Убежден, что, опираясь на положения и принципы конституции Чеченской Республики, идейное, духовное, патриотическое наследие ее первого президента — Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, — вы и впредь будете настойчиво трудиться, добиваться успехов в решении востребованных задач на благо Чечни и всей страны», — добавляется в поздравлении.

Напомним, конституция Чеченской Республики была принята 23 марта 2003 года.