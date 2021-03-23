Казань, , 10:16 — REGNUM Автопроизводитель КамАЗ представил сочлененный низкопольный электробус особо большого класса «КАМАЗ-6292». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Разработан электробус-гармошка специалистами Научно-технического центра КамАЗ по спецзаказу ГУП «Мосгортранс». В ближайшее время тестовый автобус будет отправлен в Москву для проведения испытаний. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) компания планирует оформить в августе нынешнего года.

Электробус вмещает в себя 135 человек. В нём предусмотрены места для инвалидов и беременных. Всего же в автобусе для пассажиров установлено 48 кресел.

Длина электробуса-гармошки равна 18 725 мм, а его полная масса составляет 28 тонн. Автопроизводитель укомплектовал «КАМАЗ-6292» видеокамерами, спутниковой навигацией, обновлённым климат-контролем и зарядками для смартфонов.

Серийная сборка электробуса начнётся в 2022 году.

Ранее Камский автомобильный завод представил автобус «НЕФАЗ-5299−40−57», который работает на сжиженном природном газе. Собран автотранспорт на базе модели «НЕФАЗ-5299».

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