Москва, , 10:12 — REGNUM Россия превышает динамику по вхождению в десятку стран-лидеров по качеству образования. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе заседания комитета Госдумы по образованию и науки в рамках подготовки к отчету правительства РФ.

«Мы получили данные по международным исследованиям. Мы должны войти в десятку стран по качеству образования, и, несмотря на пандемию, мы даже немного превышаем показатель и динамику по вхождению в десятку стран-лидеров по качеству образования. Это не только благодарность учителям, но и явный результат», — сказал Кравцов.

По его словам, несмотря на вызовы, с которыми все столкнулись, динамика по показателю была улучшена: «Это результат работы всей системы образования. Мы эту работу продолжим».