Екатеринбург, , 10:19 — REGNUM Пострадавший в ходе поджога в одном из дворов Екатеринбурга автомобиль может принадлежать председателю ТСЖ. Об этом сообщили местные жители журналистам.

Как передаёт портал «Е1», другой автомобиль же якобы принадлежит вдове покойного председателя ТСЖ дома на улице Гастелло, 1.

«Здесь появились личности, которые пытались дом захватить, возглавить ТСЖ. Думаем, это они и сделали, чтобы отомстить», — цитирует горожан издание.

Очевидцы утверждают, что видели поджигателя. Тот облил автомобили легковоспламеняющейся жидкостью, поджёг и быстро покинул двор.

Как сообщало ИА REGNUM, в полиции начали проверку по факту инцидента.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге подожгли три иномарки во дворе