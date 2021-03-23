Тбилиси, , 10:17 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 20 903 исследований на SARS-CoV-2 выявили 528 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 23 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 278 178 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 270 668 победили инфекцию, в том числе 299 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3714 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе четверо скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1467 пациентов, в оборудованных гостиницах — 179. На карантине находятся 204 человека.

Согласно официальным данным на 22 марта, в Грузии в результате 6185 исследований выявили 170 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 396 человек.

Стоит отметить, что в Грузии с 15 марта идёт массовая вакцинация от COVID-19. Сначала планировалось в первую очередь прививать медицинских работников, но так как среди них оказалось мало желающих принимать препарат AstraZeneca, с 25 марта доступ к вакцине получат пожилые жители Грузии, которым больше 65 лет.

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