Варшава, , 10:09 — REGNUM Сотрудники районной прокуратуры Варшавы 22 марта выдвинули обвинение польскому писателю Якубу Жульчику за публичное оскорбление президента Польши. Обвинение направлено в столичный суд. Об этом, как передает Onet. pl, сообщила пресс-секретарь районной прокуратуры Варшавы Александра Скжиняж.

По ее словам, поводом для обвинения стал пост на странице писателя в социальной сети, в котором президент Польши Анджей Дуда был назван «…».

»Это может попадать под действие второго пункта 135 статьи польского Уголовного кодекса», — добавила она.

Напомним, всё началось с того, что 7 ноября 2020 года президент Анджей Дуда поздравил Джо Байдена не с победой на выборах, а с «успешной президентской кампанией». Он сделал это, когда главные информационные агентства США объявили Байдена победителем, а иностранные лидеры публично поздравили его с победой в голосовании.

Почти сразу после того, как новость об этом была опубликована в СМИ, на странице Якуба Жульчика появился пост следующего содержания: «Всем понятно, что Джо Байден победил на выборах и уже его можно считать президентом США. То, что пока не подведены официальные итоги — это просто формальность. Так что, Анджей Дуда — ..».

Журналисты сообщают, что писатель не признает свою вину. В случае, если суд вынесет обвинительный приговор, ему грозит до 3 лет лишения свободы.