Пекин, 23 марта 2021, 10:09 — REGNUM Совместная борьба России и Китая с пандемией наполнила традиционную дружбу двух государств новым содержанием. Об этом сегодня, 23 марта, на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД КНР Ван И.
По словам дипломата, китайско-российское сотрудничество по противостоянию COVID-19 нашло поддержку у народов двух стран, «завоевало уважение и достойно вошло в историю».
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Глава китайского внешнеполитического ведомства также заявил о намерении властей КНР в условиях продолжающейся пандемии коронавируса совместно с Россией содействовать организации безопасных трансграничных поездок.
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Ван И считает, что России и Китаю следует взаимно признать так называемые зелёные паспорта здоровья двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимопомощь России и Китая в период пандемии коронавирусной инфекции является примером для подражания для всего мира. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что очень тесное взаимодействие между двумя странами началось с самых первых сообщений о появлении вируса.
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