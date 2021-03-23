Пекин, , 10:09 — REGNUM Совместная борьба России и Китая с пандемией наполнила традиционную дружбу двух государств новым содержанием. Об этом сегодня, 23 марта, на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава МИД КНР Ван И.

«Наши страны в судьбоносный момент протянули руку помощи друг другу, — подчеркнул Ван И. —Несмотря на сплошную ложь в мире, мы отстояли правду».

По словам дипломата, китайско-российское сотрудничество по противостоянию COVID-19 нашло поддержку у народов двух стран, «завоевало уважение и достойно вошло в историю».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: беспрецедентные потери от COVID-19 — трансляция»

Глава китайского внешнеполитического ведомства также заявил о намерении властей КНР в условиях продолжающейся пандемии коронавируса совместно с Россией содействовать организации безопасных трансграничных поездок.

Читайте также: Лавров считает образцовой взаимопомощь Китая и РФ в период пандемии

«Мы должны сотрудничать, чтобы предотвратить перемещение вируса через границу», — подчеркнул глава МИД Китая.

Ван И считает, что России и Китаю следует взаимно признать так называемые зелёные паспорта здоровья двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что взаимопомощь России и Китая в период пандемии коронавирусной инфекции является примером для подражания для всего мира. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что очень тесное взаимодействие между двумя странами началось с самых первых сообщений о появлении вируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай готов вместе с Россией бороться с пандемией