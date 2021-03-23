Барнаул, , 10:08 — REGNUM Алтайские спасатели 23 марта предупредили о существенном ухудшении погодных условий. Во второй половине ночи и днём 24 марта в регионе ожидается усиление ветра до 23 метров в секунду. Местами его порывы будут достигать 32 метров в секунду.

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Не исключены при этом осадки виде мокрого снега и дождя, а также — метели и гололёдные явления.

Как сообщало ИА REGNUM, погода на Алтае меняется потому, что на юге Западной Сибири сформируется поле повышенного давления.

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